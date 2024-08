Comme promis, Call of Duty Black Ops 6 a levé le voile sur sa Campagne à la Gamescom… et c’est impressionnant !

Activision avait décidé de faire sa place durant la conférence de la Gamescom en proposant pas moins de 6 minutes de gameplay condensé de la toute première mission de la campagne de Call of Duty Black Ops 6.

Cible prioritaire : le gameplay dévoilé

Cette mission d’infiltration clandestine nommée Cible prioritaire prend place dans le centre de Washington D.C et a pour seul objectif de localiser et d’extirper le légendaire agent Russell Adler d’un site secret de la CIA caché aux yeux de tous sous la station Capitol à Washington D.C.

Pour cette mission, vous incarnerez Case, un des membres de l’équipe formée par Frank Woods et serez accompagné de son protégé, Troy Marshall, du génie technique Felix Neumann et de Sevati Dumas, l’experte en infiltration et en assassinat de l’équipe. Afin de parvenir à votre objectif, vous devrez commencer par voler les données rétiniennes d’un sénateur en plein congrés.

Plusieurs solutions s’offrent à vous, montrant ici les nouvelles possibilités de cette campagne à plusieurs angles d’approche. Choisirez-vous de faire parler sa femme, son contact en sécurité ou bien un homme avide d’argent et de vengeance ? Tous parviendront à vous fournir ce que vous demandez mais vos choix auront un impact, tout comme la réussite des QTE à l’écran.

La suite de la mission vous demandera à nouveau de décider de la marche à suivre en fonction de vos souhaits : serez-vous plutôt infiltration ou plutôt rentre-dedans ? De l’équipement rendant grâce aux deux méthodes sera à disposition pour vous soutenir quelle que soit la voie empruntée. L’occasion également de tester les nouveaux mouvements omnidirectionnels ainsi que les nouvelles tactiques d’approches, armes et gadgets comme le Perturbateur ou encore le couteau autoguidé, le tout répertorié dans une roue d’armes.

Un grand retour des séquences hollywoodiennes pour fuir la police et un groupe nommé Pantheon, séquences qui ont fait le sel des Call of Duty d’il y a encore quelques années, avant de disparaître en partie sur les derniers opus. Une véritable prouesse technique qui montre bien encore la maitrise des équipes de Treyarch concernant la licence fétiche d’Activision.

On rappelle ici que le prochain temps de communication des équipes Call of Duty se tiendra le 28 août, jour du Call of Duty: Next, avant deux phases de bêta prévues du 30 août au 4 septembre pour celles et ceux ayant précommandé ou pour les abonnés Game Pass et du 6 au 9 septembre pour tout le monde.

Pour rappel, Call of Duty Black Ops 6 sera disponible sur PC, Xbox Series X/S et PlayStation 5 dès le 25 octobre, jour où le jeu intègrera le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass.