Calendrier des sorties jeux vidéo février 2025

Le début d’année nous semble déjà avancer très vite. Après un mois de janvier 2025 relativement calme, avec tout de même quelques surprises, février est déjà à nos portes et s’annonce déjà bien plus chargé. Si vous cherchez un listing de tout ce qui va arriver, voici toutes les sorties jeux vidéo de février 2025 sur PC et consoles.

Les sorties à retenir en février 2025

Evidemment, comme toujours, on survole les sorties majeures en vidéo. Si février a peut-être un peu moins de sorties en quantité, il y a tout de même de gros titres très attendus, à l’instar de Kingdom Come Deliverance 2 ou du nouveau Civilization. N’oublions pas non plus la nouvelle production de Don’t Nod, Lost Records Bloom & Rage, le nouveau RPG d’Obsidian, Avowed et bien sûr, Monster Hunter Wilds.

Les jeux de février 2025

Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de février 2025 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.

4 février

Kingdom Come Deliverance II (PC, PS5, Xbox Series)

Blood Bar Tycoon (PC)

Rogue Waters (PS5, Xbox Series, Switch)

5 février

Rift of the NecroDancer (PC)

While Waiting (PC)

6 février

Ambulance Life: A Paramedic Simulator (PC, PS5, Xbox Series)

Big Helmet Heroes (PC, PS5, Xbox Series)

Under Defeat (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

SWORN (PC, accès anticipé)

11 février

Civilization VII (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

12 février

Urban Myth Dissolution Center (PC, PS5, Switch)

Legacy: Steel & Sorcery (PC – accès anticipé)

13 février

Alien: Rogue Incursion (Meta Quest)

Slime Heroes (PC, Xbox Series, Xbox One)

Amber Isle (Switch)

Recall: Empty Wishes (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

14 février

18 février

20 février

Godzilla Voxel Wars (Switch)

21 février

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

25 février

Ninja Five-0 (PC, PS5, PS4, Switch)

27 février

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection (PC, Switch)

Hollywood Animal (PC)

Kaiserpunk (PC)

28 février

Monster Hunter Wilds (PC, PS5, Xbox Series)

PGA TOUR 2K25 (PC, PS5, Xbox Series)

