Calendrier des sorties jeux vidéo février 2024

Le mois de janvier a été un mois de reprise, même si l’on pouvait noter quelques sorties majeures. Février (et bientôt mars) est souvent une période bien chargée, où l’on commence à avoir un bouchon avec la fin des années fiscales des studios. Et ce sera aussi – et surtout – un mois marqué par le JRPG, entre le remake d’un Persona, l’arrivée tant attendue du jeu Granblue ou encore la suite du remake de Final Fantasy VII. Voici toutes les sorties jeux vidéo de février 2024 sur PC et consoles.

Les sorties à retenir en février 2024

Avant de vous dresser les sorties jeu par jeu, on revient en vidéo sur une sélection de titres à ne pas manquer. Sans grande surprise, Final Fantasy VII Rebirth est le plus attendu d’entre eux mais le mois sera aussi chargé pour les amoureux du JRPG, entre Persona 3 Reload ou encore Granblue Fantasy Relink. N’oublions pas Suicide Squad Kill the Justice League ou encore le prochain jeu de Don’t Nod.

Les jeux de février 2024

Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de février 2024 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.

1er février

2 février

Persona 3 Reload (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

Suicide Squad : Kill the Justice League (PC, PS5, Xbox Series)

POSTAL: Brain Damaged (Switch)

6 février

FOAMSTARS (PS5, PS4)

Atomic Heart Trapped in Limbo (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

Empyrion – Galactic Survival: Dark Faction (PC)

CLeM (PC, Switch)

Alisa (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

8 février

Helldivers II (PC, PS5)

The Inquisitor (PC, PS5, Xbox Series)

KONOSUBA: God’s Blessing on This Wonderful World! Love for These Clothes of Desire! (PC,PS4, Switch)

Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost (PC)

Ikonei Island: An Earthlock Adventure (PS5, PS4)

Disney Speedstorm La Petite Sirène (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch, iOS, Android)

13 février

14 février

15 février

Smalland: Survive the Wilds (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Spirit Hunter: Death Mark II (PC, PS5, Switch)

Gunvolt Records Cychronicle (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

PlateUp! (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

A Little to the Left (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

Helskate (PC early access)

16 février

Mario vs Donkey Kong (Switch)

Skull & Bones (PC, PS5, Xbox Series)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III / The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (PS5)

20 février

The Thaumaturge (PC)

MADiSON (PSVR2)

Le Mans Ultimate (PC)

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

Balatro (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

21 février

22 février

23 février

Promenade (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

27 février

28 février

29 février

Final Fantasy VII Rebirth (PS5)

Welcome to ParadiZe (PC, PS5, Xbox Series)

Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast (PC, Switch)

Acheter au meilleur prix vos jeux physiques février 2024