Garden Life

Garden Life est une simulation de jardinage développée par Stillalive Studios et édité par Nacon. Grâce aux techniques appropriées et à notre créativité, ce titre offre la possibilité aux joueurs et aux joueuses de redonner vie à un terrain délaissé dans le seul but de découvrir la joie et la paix qu’apporte l’art de cultiver son propre jardin. Côté gameplay, il promet notamment d'intégrer une technologie de simulation de croissance des plantes conçue spécifiquement pour l'occasion et permettant à celles-ci de pousser de façons différentes en s’adaptant à leur environnement.