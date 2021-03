BROK the InvestiGator dévoile un nouveau trailer et du gameplay

Objet d’un Kickstarter lancé en tout début d’année, BROK the InvestiGator refait parler de lui à l’occasion d’un trailer que vous avez d’ailleurs pu voir au cours de la seconde édition de l’AG French Direct. Le prochain titre du développeur stéphanois COWCAT, alias Fabrice Breton, se montre à nouveau au cours d’un peu plus d’une minute trente de vidéo.

Mi-castagne, mi-réflexion

Adoptant fortement l’ADN point n’click, tout comme Demetrios : The BIG Cynical Adventure, la dernière création du développeur, le jeu intègre aussi une dimension beat’em up, et c’est d’ailleurs précisément ce qu’illustre le trailer.

Quoi de plus logique lorsque l’on sait que l’on incarne l’inspecteur Brok, anciennement boxeur. Ce mélange des genres vous accompagnera tout au long du jeu et si des situations pourront se régler facilement en faisant parler les poings, certaines pourront également être réglées sans.

Et c’est ce qui fait qu’au bout du compte, le destin de Brok et de Graff, le fils de sa femme décédée, s’articulera en fonction des différents choix que vous effectuerez au cours de la partie. Notez d’ailleurs que si les combats ne vous intéressent pas ou qu’ils vous font peur, plusieurs modes de difficulté sont proposés, jusqu’à un mode facile qui supprime purement et simplement les éventuelles phases de baston.

Il faudra cependant un peu de patience pour vous lancer dans cette aventure à la vibe années 80/90 sur PC puisque BROK the InvestiGator ne sortira en 2021 sur PC, et seulement l’année prochaine sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series. Le prologue du jeu, gratuit, reste toutefois disponible sur Steam afin de se faire une première impression sur le soft.