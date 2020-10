Smite : Les Tortues Ninja s’apprêtent à débarquer dans le jeu

Depuis son lancement, le casting de Smite s’est nettement enrichi, surtout via des collaborations comme celle avec Avatar : Le Dernier Maître de l’Air, qui ajoutait Aang, Zuko et Korra. Cette fois-ci, c’est au tour d’une autre licence phare de Nickelodeon d’arriver dans le titre, avec Les Tortues Ninja.

Les Tortues sur le terrain des dieux

Ces skins, pour les personnages Osiris, Sun Wukong, Loki, et Mercury, arriveront donc dans le Battle Pass qui sera disponible au mois de novembre.

En plus de cela, des costumes bonus pour Leonardo, Donattelo, Raphael et Michelangelo rappelant le dessin animé des années 90 seront eux aussi présents, histoire de pousser le curseur de la nostalgie à son paroxysme. On sait également que Maître Splinter et Shredder seront de la partie, mais aucune autre information n’a été diffusée pour le moment.

Smite est disponible sur PC, Switch, PS4 et Xbox One.