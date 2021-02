La boutique officielle PlayStation arrive en France avec plein de produits dérivés

Fans de l’univers PlayStation et du catalogue du constructeurs ? Vous pourrez bientôt l’afficher à travers votre style, puisque le PlayStation Gear Store arrive en France après un lancement réussi aux Etats-Unis il y a quelques mois. La boutique propose alors tout un tas de produits dérivés qui ne manqueront pas de séduire les collectionneurs.

Une boutique officielle débarque en ligne

A défaut de pouvoir vous trouver une PS5 dans le commerce, vous pouvez désormais vous acheter de nombreux produits dérivés avec le logo de la console. La marque propose toute une sélection de vêtements à l’effigie de la console et de la marque PlayStation en général, ainsi que certains articles mettant en avant les jeux du constructeur.

On retrouve ainsi quelques objets à collection avec la gamme Horizon Zero Dawn, avec les comics tirés du jeu ou encore des t-shirts avec Aloy. Si vous aimez l’univers PlayStation et que vous voulez l’afficher fièrement, vous savez désormais où vous rendre pour acheter ces produits officiels, avec on imagine, d’autres nouveautés qui débarqueront prochainement.

