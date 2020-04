Borderlands Science Intergalactique : un mini jeu qui fait progresser la science

Annoncé aujourd’hui, Science Intergalactique est un mini jeu gratuit disponible dans Borderlands 3 qui a pour but d’aider à cartographier le microbiote intestinal humain. En collaboration avec le studio de développement Gearbox Software, l’université McGill, le Massively Multiplayer Online Science et The Microsetta Initiative, 2K Games a développé ce nouveau mode pour aider le travail des scientifiques dans l’organisation et le traitement des données d’ADN.

Aider la recherche médicale en jouant à Science Intergalactique

Cette collaboration a donné naissance à un mini jeu sous forme de puzzle, où le but est d’aligner les couleurs et les types de blocs pour créer le plus de combinaisons possibles. Certains types de microbes partagent des ADN similaires que les ordinateurs ne parviennent pas à détecter. En résolvant ces puzzles, on contribue à cartographier et comparer les microbes qu’ils contiennent.

En apprenant plus sur ces microbes et leurs écosystèmes, la recherche permettra de prévenir et guérir certaines maladies intestinales. C’est un gain de temps considérable pour les scientifiques qui permettrait d’avancer la recherche dans les domaines de la santé, du sport et de l’alimentation.

Pour accéder à ce mini jeu, il suffit de vous rendez à l’infirmerie du docteur Tannis. Une nouvelle borne d’arcade dédiée sera disponible. En battant des records, vous obtiendrez des récompenses in-game telles que de la monnaie pour acheter des objets d’amélioration dans le jeu.