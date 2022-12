Borderlands 3 vient d’être enregistré sur Switch en Europe, un portage imminent ?

Voilà longtemps que l’on évoque la rumeur d’un potentiel portage de Borderlands 3 sur Switch, mais ce dernier ne s’est toujours pas matérialisé et ce alors que le jeu a déjà soufflé sa troisième bougie. Mais tout espoir n’est pas encore perdu, puisque notre système européen de classification des jeux, ce bon vieux système PEGI (Pan European Game Information), vient tout juste de lister le jeu sur Nintendo Switch, comme le révèle Gematsu.

Une annonce de plus pour les Game Awards ?

Sur le site de l’organisme, on peut voir que le jeu est bien listé sur la console de Nintendo avec toutes ses versions et contenus additionnels, que ce soit la Director’s Cut, Bounty of Blood ou encore la Designer’s Cut.

La date de sortie qui est associée à ces fiches est celle d’aujourd’hui, 1er décembre, mais cela n’indique pas forcément que le titre va débarquer sur l’eShop dans les prochaines heures. On peut en revanche s’attendre à ce que cette version Switch, qui doit donc bien exister, arrive dans les semaines à venir, avec pourquoi pas une annonce lors des Game Awards, dernier moment fort de l’année pour les éditeurs.

Borderlands 3 est pour le moment disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.