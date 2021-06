Ratchet & Clank: Rift Apart est bientôt disponible, où le trouver au meilleur prix ?

Présenté comme la vraie vitrine de la PlayStation 5, qui manque pour l’instant de grosses exclusivités, Ratchet & Clank: Rift Apart est sur le point de débouler pour nous montrer tout le savoir faire d’Insomniac Games. Ce nouvel épisode s’adresse aussi bien aux habitués de la série qu’à celles et ceux qui découvrent. Voici où trouver Ratchet & Clank: Rift Apart au meilleur prix.

Où trouver Ratchet & Clank: Rift Apart à la vente ?

  Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Ratchet & Clank: Rift Apart est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Comme tous les jeux PS5 first party, Ratchet & Clank: Rift Apart est proposé à un prix conseillé de 79,99 €, mais certaines enseignes disposent d’offres plus intéressantes. C’est notamment le cas de Boulanger et même Leclerc, où le jeu est disponible à environ 61 €.

Ratchet & Clank: Rift Apart sera disponible sur PS5 dès le 11 juin prochain.