NieR Replicant ver.1.22, où le trouver au meilleur prix ?

Plus de dix ans après sa sortie, le premier NieR revient dans sa version NieR Replicant ver.1.22, ou NieR Replicant ver.1.22474487139… de son nom complet. Oscillant entre remaster et remake, le titre propose de revivre l’aventure avec des textures et des modèles de personnages retravaillées, ainsi qu’un gameplay plus maniable qu’à l’époque. Si le titre vous intéresse, voici où trouver NieR Replicant ver.1.22 au meilleur prix.

Où trouver NieR Replicant ver.1.22 à la vente ?

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où NieR Replicant ver.1.22 est au meilleur prix.

Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Les prix restent relativement les mêmes de boutiques en boutiques, lorgnant autour de 54,99 €. Il faut cependant noter que sur la Fnac, si vous possédez la carte de l’enseigne Fnac+, vous bénéficierez de 10 euros crédités sur cette dernière, ainsi qu’un DLC contenant la bande-son numérique sur toutes les plateformes. Sur PC, des fonds d’écrans sont aussi offerts, tandis que la PS4 a droit à des avatars et un thème dynamique.

NieR Replicant ver.1.22474487139… sera bien disponible le 23 avril sur PC, PS4 et Xbox One.