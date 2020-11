Blood Bowl III : Une bêta fermée prévue début 2021

Très discret depuis son annonce lors de la Bigben Week, Blood Bowl III poursuit son développement et prévoit de se laisser approcher par les joueurs et les joueuses au cours d’une bêta fermée qui sera organisée en début d’année prochaine.

Sortie en 2021 sur PC et consoles

Dans leur communiqué, Cyanide Studio et Nacon indiquent qu’il sera possible de participer à la bêta en précommandant la nouvelle édition du jeu de plateau Blood Bowl. D’autres moyens permettront également d’obtenir une clé d’accès mais ceux-ci seront révélés plus tard. Notez que, au lancement, le titre devrait proposer douze équipes, des modes Campagne et Multijoueur, et un niveau de personnalisation « encore jamais vu » dans un jeu de la licence.

Blood Bowl III sera disponible en 2021 sur PC, via Steam, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.