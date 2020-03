Bleeding Edge : Les configurations requises sur PC sont disponibles

Alors que sa deuxième phase de bêta fermée s’est achevée hier, Bleeding Edge, la nouvelle licence de Ninja Theory, entre dans la dernière ligne droite avant sa sortie. Pour l’occasion, le jeu nous dévoile son poids, 11,44 Go sur Xbox One et 14,85 Go sur PC, et les configurations nécessaires pour en profiter. Alors, ça passe ou ça casse ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit (version 18362.0 ou supérieur)

Processeur : Intel Core i5-4590 ou AMD FX 8350

Mémoire vive : 6 Go de RAM

Mémoire vidéo : 2 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 750 ou AMD Radeon RX 560

DirectX 11

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit (version 18362.0 ou supérieur)

Processeur : Intel Core i5-4590 ou AMD FX 8350

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Mémoire vidéo : 4 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970, NVIDIA GeForce 1060 ou AMD Radeon RX 470

DirectX 11

Bleeding Edge sortira le 24 mars prochain sur PC et Xbox One et rejoindra le Xbox Game Pass dès son lancement.