Bleeding Edge se prépare à sortir avec son trailer de lancement

Après quelques sessions de bêta sur PC et Xbox One, Bleeding Edge se rapproche doucement de sa sortie finale. Histoire de fêter cela, Ninja Theory dévoile un nouveau trailer pour son jeu orienté multijoueur.

Team Up

Ce trailer nous permet donc de faire connaissance avec l’univers du titre ainsi qu’avec ses différents protagonistes qui s’affronteront dans des matchs à morts en 4vs4. Rappelons que le titre sera directement inclus dans le Game Pass, ce qui permettra à tous les abonnés de le découvrir sans débourser un centime de plus.

Bleeding Edge sera disponible dès le 24 mars sur PC et Xbox One. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date.