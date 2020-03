Voici la liste complète et officielle des succès du jeu Bleeding Edge sur Xbox One et PC. Cela vous permettra d’obtenir le 100% et donc le 1000G lorsque vous aurez réalisé les différents objectifs.

Certifié

Jouer tous les didacticiels

Jouer tous les didacticiels Trop mortel !

S’équiper d’une nouvelle planche.

S’équiper d’une nouvelle planche. Truc perso

Faire un nouveau build de mod pour n’importe quel perso

Faire un nouveau build de mod pour n’importe quel perso Haut la main

Remporter un match

Remporter un match Petite monnaie

Jouer 10 matchs en ligne

Jouer 10 matchs en ligne Débrouillard

Réaliser 50 mises à mort

Réaliser 50 mises à mort Machine à baffes

Infliger 200 000 pts de dégâts

Infliger 200 000 pts de dégâts Premiers soins

Soigner 200 000 PV

Soigner 200 000 PV Piles fournies

Livrer 100 batteries

Livrer 100 batteries Territorial

Capturer 50 objectifs

