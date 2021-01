Bleeding Edge : Ninja Theory ne sera plus mis à jour en contenu, mais restera jouable

Bleeding Edge, c’est clairement le MOBA/action de Ninja Theory qui n’a pas trouvé son public, même si nous l’avions trouvé sympathique mais sans plus. Aujourd’hui, il se trouve que le soft ne sera plus du tout alimenté en contenu.

With the studio now focusing on our new projects (Senua’s Saga, Project Mara & The Insight Project) we have decided that there will be no further content updates for Bleeding Edge. The game is still playable on Xbox and PC. Thank you to the fans & keep teaming up & causing chaos!

