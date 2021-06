Blacktail s’annonce avec un jeu action-aventure qui vous propose d’incarner la sorcière Baba Yaga

Si vous êtes amateur de contes slaves, Blacktail devrait titiller votre curiosité puisque l’on incarnera la fameuse sorcière des bois, Baba Yaga, dans un monde ouvert à la première personne.

Baba Yaga is you

Dans Blacktail, vous incarnez une Baba Yaga assez jeune, d’abord en tant qu’exilée de son village puis en tant que sorcière qui retrouve petit à petit la mémoire. Ces souvenirs prennent la forme d’esprits (et de phases spéciales en 2.5D) qu’elle va apprendre à chasser à l’aide de son arc. Vous l’aurez compris, le titre nous propose donc une sorte de prequel au mythe slave.

En plus d’explorer et de chasser un peu partout dans un monde ouvert, le soft aura un système de choix moraux qui vous permettra d’influer en bien ou en mal sur ce qui vous entoure. Il sera également possible de concocter des élixirs grâce à des recettes dénichées un peu partout afin de gagner en puissance. Le trailer du Summer of Gaming d’IGN vous donne un bel aperçu de ce à quoi il faut s’attendre (même s’il ne faut pas se fier au tout début de celui-ci).

Blacktail arrivera cet hiver sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.