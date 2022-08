Blacktail trouve une période de sortie, la légende de Baba Yaga prendra vie dès cet hiver

Focus Entertainment avait décidément une place de choix durant l’Opening Night Live. Non content de faire sensation avec Atlas Fallen, l’éditeur français a profité de l’événement pour nous donner des nouvelles de Blacktail, le prochain jeu du studio The Parasight. On a pu découvrir un trailer pour le jeu, avec un peu de gameplay mais surtout une période de sortie qui commence tout doucement à se préciser.

Quelle genre de sorcière allez-vous être ?

Bonne ou méchante sorcière, telle est la question. Le trailer s’articule autour de ce choix et nous raconte comment la jeune Yaga va devoir faire des choix et devenir la protectrice de la forêt, ou une vraie source de cauchemars.

Cette vidéo nous laisse entrevoir quelques bouts de gameplay avec une caméra en vue à la première personne et la possibilité d’exercer les talents d’archères de Yaga, ou bien de magie.

La bonne nouvelle dans tout cela, c’est que l’on a appris que Blacktail va arriver dans le courant de l’hiver de cet année. Alors oui, l’hiver, c’est vague, d’autant plus dans le monde du jeu vidéo où il ne commence ni ne se termine aux mêmes dates que l’on peut voir dans notre calendrier. Peu importe, on sait que c’est maintenant une affaire de mois, et qu’on est normalement certain de le voir arriver durant cette année fiscale.

Blacktail est pour le moment prévu sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.