Blacktail nous dévoile son trailer de lancement aussi magique qu’onirique

Véritable ode aux contes du folklore slave, Blacktail nous raconte la légende terrifiante de la sorcière Baba Yaga, en nous mettant dans la peau d’une jeune femme de 16 ans, Yaga, en quête d’identité et à la recherche de ses amis disparus. Au programme, combats à l’arc, utilisation de magie, crafting, dialogue avec des champignons et autres quêtes annexes.

A l’aube de sa sortie exclusivement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, The Parasight et Focus Entertainment via son label Focus Indies Series, nous réservent un magnifique trailer de lancement pour se faire une idée de ce qui nous attend dans ce monte poétique et onirique.

Plongez dans le monde de Yaga

Comme vous pouvez le constater, Blacktail nous proposera d’utiliser des balais pour distraire nos ennemis, mais aussi d’affronter une multitudes d’ennemis aux patterns différents, tandis que l’héroïne évoluera dans un monde soigné et suffisamment varié au fil de son aventure.

A noter que vous pouvez découvrir et lire notre test complet consacré à Blacktail pour vous faire une idée du jeu sans le moindre spoiler narratif majeur. Pour rappel, le jeu est d’ores et déjà disponible sur PC et consoles de nouvelle génération.