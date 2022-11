Black Friday : Le smartphone Realme 9 Pro+ FreeFire est disponible à bas prix

Avec la Black Friday Week, il est possible de faire des bonnes affaires pendant une semaine entière, histoire de ne pas avoir les yeux rivés sur les sites marchands dès le 25 novembre à 00h01, date du vrai Black Friday. Nous vous avons déjà proposé une sélection des meilleurs bons plans du Black Friday qui sont déjà en ligne, mais d’autres arrivent au fur et à mesure des jours, notamment dans le secteur des smartphones. Aujourd’hui, c’est Amazon qui casse le prix du Realme 9 Pro+ FreeFire Edition.

Où trouver le Realme 9 Pro+ FreeFire Edition au meilleur prix ?

Les offres sur les smartphones se multiplient. La période du Black Friday est décidément idéale pour s’équipe avec un smartphone pas cher, ce qu’on a déjà pu voir avec la gamme des POCO, en réduction chez Amazon.

Aujourd’hui, c’est le Realme 9 Pro+ qui est au centre de toutes les attentions, et plus précisément la FreeFire Edition, à destination des joueurs et des joueuses. Ce smartphone dispose de 8 Go de RAM pour 128 Go de mémoire, d’un écran Super AMOLED de 90 Hz et d’un processeur MediaTek Dimensity 920 5G, ce qui en fait l’un des smartphones de milieu de gamme les plus intéressants.

Habituellement affiché à plus de 300 €, le Realme 9 Pro+ FreeFire Edition est disponible à seulement 279 € pendant cette période limitée.

Une offre qui mérite le coup d’œil, surtout si vous recherchez un bon smartphone pour moins de 300 € qui soit quand même capable de faire tourner des jeux.