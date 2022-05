Vous souhaitez acheter un smartphone pas cher mais vous avez du mal à faire votre choix ? En plus de notre sélection, nous vous listons ici les questions les plus fréquemment posées sur les smartphones d’entrée de gamme, afin d’affiner votre choix.

Pourquoi préférer un smartphone d’entrée de gamme ?

Tout le monde n’a pas forcément les moyens de dépenser un demi-salaire régulièrement pour s’offrir le dernier téléphone à la mode. Tout le monde n’en n’a pas le besoin après tout, puisque les smartphones haut de gamme répondent à des pratiques précises qui ne seront pas forcément les vôtres.

S’offrir un smartphone d’entrée de gamme ne veut pas dire pour autant que l’on sacrifie la qualité. Aujourd’hui, ces smartphones sont de plus en plus performants, et pour peu que l’on utiliser notre GSM pour des tâches simples du quotidien, un appareil de cette gamme fera largement l’affaire. Si votre activité sur un smartphone consiste à gérer vos contacts, naviguer sur le web et les réseaux sociaux, et s’assurer que le tout dispose d’une bonne autonomie, alors pas besoin de dépenser toutes vos économies dans un portable dernier cri.

Quelles marques choisir pour un smartphone d’entrée de gamme ?

De nos jours, presque tous les fabricants de smartphones proposent des modèles d’entrée de gamme qui tournent autour des 200 euros, à l’exception d’Apple et de quelques autres marques.

On retrouve principalement Xiaomi qui s’est bien développé sur ce créneau, tout comme Samsung, qui essaye d’être présent sur tous les marchés possibles, avec des smartphones d’entrée de gamme de plus en plus performants. Il existe évidemment d’autres marques moins connues que ces deux-là, à l’image de Realme, mais ces dernières restent majoritaires sur cette gamme de prix.

Les smartphones d’entrée de gamme peuvent-ils faire tourner des jeux ?

Même si aujourd’hui, les smartphones d’entrée de gamme répondent à de nombreux besoins, ils restent limités sur certains domaines. Forcément, l’appareil photo sera un peu moins performant que sur d’autres appareils plus coûteux, mais on pense surtout aux personnes qui voudraient jouer à des jeux, qui auront moins de choix ici.

Ces smartphones peuvent aisément faire tourner la plupart des jeux Android disponible sur le Google Play Store, mais ils sont évidemment plus limités lorsqu’il est question de jouer à des jeux incorporant de la 3D. Si votre but est de pouvoir jouer à Fortnite ou Genshin Impact partout où vous allez grâce à votre smartphone, il faudra plutôt compter sur des appareils plus puissants.

Quel est le meilleur smartphone à 200 € ?

Si vous avez un budget précis de 200 € en tête que vous ne voulez pas dépasser, alors notre choix se porterait plutôt sur le Xiaomi Redmi Note 11. Ce modèle est aujourd’hui l’un des plus satisfaisant du marché, avec un rapport qualité-prix qui est imbattable pour de l’entrée de gamme.

Même en dessous de 200 €, vous aurez ainsi accès à un smartphone de qualité, avec des performances satisfaisantes, un bel écran, une autonomie à toute épreuve et un design séduisant. S’il ne fallait en retenir qu’un, ce serait sans doute celui-ci.