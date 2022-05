Test realme 9 Pro+ Free Fire Edition – Un smartphone milieu de gamme clinquant et bien taillé pour le jeu mobile

A l’heure où les jeux mobiles sont de plus en plus populaires, les constructeurs de smartphones n’hésitent pas à créer des partenariats uniques afin d’attirer les joueurs. C’est le cas de realme 9 Pro+ Free Fire Edition qui propose une édition limitée de son dernier realme 9 Pro+ aux couleurs du Battle Royale.

Nous avons pu le prendre en main en exclusivité durant une bonne semaine et voici que l’on retient de cet objet assez unique en son genre. On précise qu’il s’agissait de la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (existe également avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage).

L’ambiance Free Fire jusqu’au bout des ongles

Avec cette édition limitée, realme a voulu faire les choses en grand. Cela passe d’abord par un packaging entièrement personnalisé qui devrait plaire aux amateurs du jeu Free Fire. En plus des couleurs flashy à l’image du jeu dominé par le jaune, la boite principale contenant le smarphone et les accessoires se déplie pour former la carte du Battle Royale. Une touche assez unique qui fait son effet, d’autant que nous avons droit à d’autres goodies à l’intérieur comme des stickers.

Etant donné qu’il s’agit d’un dérivé du realme 9 Pro+, le design global reste évidemment très similaire. Autrement dit, nous sommes devant quelque chose d’assez générique pour du milieu de gamme mais qui offre un rendu correct. Si vous voulez rester sur du classique et du solide en matière de design, il fera parfaitement l’affaire. On ajoute à cela le dos en verre, les rebords en plastique et un verre de protection Corning Gorilla Glass 5 pour compléter le tableau du « classique mais efficace ».

En revanche, si vous comptiez vous offrir ce téléphone et que vous trouviez que l’offre de couleurs n’était pas assez large, cette Free Fire Edition pourra éventuellement combler vos besoins d’exotisme. Même sans être fan du jeu, il faut avouer que la personnalisation à l’arrière du téléphone ne laisse pas indifférent. D’abord avec l’effet de lumière arc-en-ciel qui donne une touche semblable à d’autres produits destinés au gaming intégrant des lumières RGB. A gauche des objectifs, on peut y déceler le mot « Booyah ! » qui est le cri de victoire du jeu.

Nous avons le logo Free Fire sur la partie inférieur et deux motifs sur chaque côté représentant la forme d’un couteau (un autre item iconique du jeu mobile). On retrouve par ailleurs ce même couteau sur la tige servant à retirer la carte SIM. Dans l’interface du téléphone, realme a même intégré un thème dédié mettant le personnage de Kelly « The Swift » à l’honneur. Autant dire que cette collaboration n’a pas été faite à moitié.

Un smartphone milieu de gamme très polyvalent

Le realme 9 Pro+ jouit d’une très bonne réputation dans sa catégorie grâce à de bonnes performances pour un prix très abordable et cette Free Fire Edition ne diffère pas du tout en matière de hardware. On peut donc compter sur un écran Amoled Full HD de 6.4 pouces (et un taux de rafraichissement jusqu’à 90Hz), une puce GPU Mali-G68 MC4 et un processeur MediaTek Dimencity 920 5G.

Vous pouvez ainsi jouer à la plupart des gros jeux sur mobiles comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile sans trop de difficulté. Evidemment, on reste sur du milieu de gamme donc ne vous attendez pas à tout faire tourner à fond. Fidèle à son partenaire, il reste néanmoins très solide avec le jeu Free Fire installé d’office dans l’appareil. Le soft tourne à merveille, même avec une configuration au maximum.

L’autre point très appréciable en jeu est que l’appareil ne chauffe pratiquement pas même après une longue utilisation grâce à un système de refroidissement avec chambre de vapeur qui semble tenir ses promesses. L’immersion sonore est également au rendez-vous grâce à des haut-parleurs stéréo (Dolby Atmos) très puissants. En outre, le smartphone profite d’un port USB-C et même d’une prise jack. Chose qui devient rare de nos jours pour ce dernier. Par contre, on regrette grandement l’absence d’un slot pour les cartes SD.

Cerise sur le gâteau en ce qui concerne les conditions de jeu, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie grâce à sa très bonne autonomie. Sa batterie de 4500mAh peut en plus se recharger très rapidement grâce au chargeur SuperDart 60W (50% en 15 minutes selon la marque, une estimation qui s’est effectivement vérifiée entre nos mains).

Un appareil photo plus que correct

Le realme 9 Pro+ peut se targuer de prendre de très bonnes photos pour une pièce de ce calibre. Il dispose pour cela de trois modules dont un appareil photo Sony IMX766 de 50 mégapixels qui permet d’obtenir des clichés de très bonne qualité avec un rendu excellent qui affiche de nombreux détails. Un vrai atout pour un smartphone de cette gamme.

L’IA offre en outre une bonne réduction du bruit permettant des photos avec des lumières plus naturelles par rapport au mode nuit bien que celui-ci reste pratique selon les situations. Au moins, vous avez le choix. On apprécie également la belle brochette de filtres qu’il propose par défaut. Par contre les objectifs ultra grand-angle et macro restent plus conventionnels.

Résumé des caractéristiques