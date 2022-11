Black Friday : Les smartphones POCO M4 et X4 Pro sont à bas prix chez Amazon

Même si la vraie date du Black Friday, c’est le 25 novembre, les festivités ont déjà commencé. Les sites marchands profitent désormais de la Black Week pour mettre en ligne des promotions sur une plus longue durée, histoire de nous tenter un peu plus. Nous vous avons déjà proposé une sélection des meilleurs bons plans à ne pas manquer en ce Black Friday 2022, et on vous partage aujourd’hui d’autres affaires qui méritent le coup d’oeil, comme les réductions sur les smartphones d’entrée de gamme POCO.

Où trouver les POCO M4 Pro et POCO X4 Pro au meilleur prix ?

Même si la marque commence à creuser son trou, POCO n’est pas un nom qui résonnera dans toutes les têtes. Pourtant, il s’agit là de smartphones fabriqués par Xiaomi qui s’imposent de plus en plus sur le marché de l’entrée de gamme, avec des rapports qualité-prix très avantageux.

Aujourd’hui, Amazon a décidé de casser les prix sur deux modèles en particulier, avec des réductions de -23%. On retrouve en premier lieu le POCO M4 Pro, équipé d’une écran 90 Hz et d’un processeur Mediatek Helio G96 2,05 GHz, avec une batterie de 5 000 mAh. Il s’agit là d’un des meilleurs smartphones d’entrée de gamme, surtout avec cette réduction qui le fait passer à seulement 189 €.

Si vous recherchez plutôt un smartphone équipé de la 5G, avec des performances plus abouties, le POCO X4 Pro saura vous contenter. Avec 8 Go de RAM, 259 Go de stockage, un écran 120 Hz et un Snapdragon 695 en guise de processeur, ce smartphone affiche des performances remarquables. Il est aujourd’hui disponible pour 269 €, et à ce prix, pour ces caractéristiques techniques, difficile de trouver bien mieux.