Black Friday 2022 : Les offres à attendre sur les produits Apple

Comme chaque année, le Black Friday s’apprête à faire son retour avec des milliers d’offres et de bons plans de la part de nombreux sites marchands sur tous les types de produits. L’un des secteurs qui profite le plus de cette période spéciale est celui du high-tech, et plus précisément celui de la téléphonie mobile avec des smartphones. Le Black Friday est souvent l’occasion idéale pour mettre la main sur un smartphone à bas prix, même lorsque l’on cherche à s’équiper avec des appareils en provenance de grandes marques comme Samsung, Xiaomi, et même Apple. Les produits de la marque à la pomme sont toujours très demandés, surtout en ces périodes de soldes, et le Black Friday 2022 ne devrait pas faire figure d’exception.

Apple et Black Friday : une relation compliquée

Avec la sortie de l’iPhone 14 il y a de cela quelques semaines, il faut s’attendre à ce que les smartphones Apple plus anciens bénéficient de jolies offres durant les semaines et mois à venir. Il y a en effet peu de chances que le dernier modèle voit son prix être bradé étant donné qu’il vient d’arriver sur le marché, mais pour les autres iPhone, c’est sans doute le moment idéal de les obtenir à des tarifs plus intéressants.

Il ne faut cependant pas s’attendre à des réductions mirobolantes. Apple se considérant comme une marque de luxe, les promotions lors du Black Friday restent limitées et sont souvent liées aux distributeurs eux-mêmes, pas à Apple directement. N’attendez pas à ce que le constructeur vous propose lui-même des offres. Apple met en place de nombreuses opérations durant le Black Friday, mais cela se résume essentiellement à de la distribution de bons d’achat. Pour aller trouver des bonnes offres et des vraies réductions sur les produits Apple, il faut donc aller chercher autre part qu’à la source.

Les meilleures réductions Apple sont sur le marché du reconditionné

Pour trouver des smartphones à des prix sacrifiés, d’autant plus des iPhones, l’une des meilleures solutions reste de se tourner vers le marché du reconditionné, même durant le Black Friday. Trop souvent oublié par le grand public, le reconditionné est pourtant un excellent moyen de profiter de produits high-tech avec des prix plus avantageux, sans pour autant sacrifier la qualité de ces derniers. Le reconditionné donne une nouvelle vie aux appareils, ce qui améliore l’état de santé de votre portefeuille mais aussi de la planète, en limitant les déchets liés à la surconsommation.

Même sur le marché du reconditionné, on retrouve des produits Apple pour le Black Friday, souvent à des prix très attractifs. D’ailleurs, il n’est pas nécessaire d’attendre le Black Friday pour bénéficier des tarifs les plus bas, les produis vendus sur Black Market permettent de se procurer des iPhones ou des accessoires Apple allant jusqu’à -70% par rapport aux prix du neuf. Sur ce marché-là, il n’y a pas forcément besoin d’attendre le jour même du Black Friday pour profiter des meilleures offres, puisque les bas prix sont légion durant toute l’année. Trouver un iPhone 11 à moins de 400 € devient ainsi un jeu d’enfant, tout comme acheter des Airs Pods à bas prix, le tout avec garantie.

Pour éviter de se ruiner à l’approche des fêtes tout en souhaitant vous procurer des appareils de grande qualité à bas prix, le reconditionné est donc une alternative des plus intéressantes, notamment durant la période du Black Friday.

Crédits illustration : Arnel Hasanovic