L’EA Play Live nous en dit plus sur son programme, avec des présentations durant tout le mois de juillet

L’E3 2021 est passé mais Electronic Arts n’a pas encore eu droit à son grand moment de communication au cours de l’été. L’EA Play Live n’aura lieu que dans trois semaines, et alors que les rumeurs courent ces derniers jours autour du show, notamment avec une éventuelle présence de Dead Space, l’éditeur précise aujourd’hui un peu plus ce qui nous attend durant l’émission, et pas que.

Un mois de juillet bien rempli pour EA

EA annonce donc que des événements prendront place tout au long du mois sur divers sujets. La plupart des ces événements ressemblera à des tables rondes, avec des discussions de développeurs sur les jeux EA à venir.

La première d’entre elle aura lieu le 8 juillet et concernera les FPS, avec des discussions autour d’Apex Legends et Battlefield 2042, tandis qu’une autre discussion aura lieu le 13 juillet autour du jeu indépendant, avec des invités comme Josef Fares ou Olov Redmalm de Zoink, le studio derrière Lost in Random. Des événement autour des jeux sportifs auront aussi lieu en amont du show, tandis que ce dernier prendra place le 22 juillet.

L’émission sera alors présentée par la star de la WWE Steve Austin, et durera environ 40 minutes. Battlefield 2042 et Lost in Random sont déjà confirmés, tout comme Apex Legends, ainsi que deux autres jeux encore inconnus. On espère donc que Dragon Age 4 se cache parmi eux, ainsi que Dead Space, ou pourquoi pas, un certain Star Wars Jedi: Fallen Order 2.

On arrêtera là les spéculations pour vous présenter le programme complet :