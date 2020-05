Bioshock The Collection demandera un téléchargement additionnel de 31 Go sur Switch

Annoncé sur Switch en mars dernier par l’intermédiaire d’un Nintendo Direct Mini, Bioshock The Collection a révélé peu de temps après que la cartouche de 16 Go présente dans son édition physique ne comprendra que le premier acte de chaque épisode de la compilation. Autrement dit, un téléchargement supplémentaire sera nécessaire pour profiter pleinement du titre. Inconnu jusqu’à hier, on sait désormais qu’il pèsera au moins 31 Go selon le store officiel de 2K.

Sortie prévue dans quatre jours

Bioshock The Collection sur Switch inclut Bioshock, Bioshock 2 et Bioshock Infinite ainsi que tous les contenus additionnels des trois jeux de la saga et sera disponible dans quatre jours, soit le 29 mai.

Rappelons que le titre sera accompagné de Borderlands Legendary Collection et XCOM 2 Collection le jour de sa sortie. Chaque compilation sera vendue séparément au prix de 49,99€.