Biomutant dévoile une longue vidéo qui revient sur toutes les caractéristiques du jeu

L’heure de vérité approche pour Biomutant, qui a fait attendre les joueurs durant quatre ans et qui doit maintenant être à la hauteur des attentes générées. Mais puisque le projet est encore mystérieux pour de nombreuses personnes, le studio derrière le jeu reprend la parole avec une nouvelle vidéo de gameplay à l’appui.

Tout savoir sur Biomutant en une vidéo

Après avoir joué la carte de la transparence en dévoilant des vidéos du jeu tournant sur les premiers modèles de PS4 et Xbox One, Experiment 101 revient pour nous montrer plus en détails ce qui nous attend dans le jeu, avec les commentaires de Stefan Ljungqvist, directeur créatif du jeu.

Cette vidéo revient donc sur les différentes tribus, l’artisanat, la création de personnages, et bien d’autres choses pour tout savoir sur le jeu.

Biomutant sera disponible le 25 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One.