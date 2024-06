Beyond Good & Evil est de retour, mais avec une édition pour son 20ème anniversaire sur toutes les plateformes

Pour mieux patienter…

Le tweet de l’éditeur révélant cette annonce a été supprimé très rapidement puisque il a sans doute été publié quelques heures trop tôt. Ubisoft devait réserver cette information pour la conférence LRG3 2024 de Limited Run Games, qui aura lieu ce soir à 20 heures. Mais que serait une annonce Ubisoft sans une fuite ou une bourde après tout.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition est donc bel et bien réel et va nous permettre de retrouver Jade dans une aventure intemporelle, le tout en 4K et en 60 images par secondes. Cette nouvelle édition est en réalité un remaster avec une maniabilité plus actuelle et quelques options en plus, comme la sauvegarde automatique ou encore le cross-save. On retrouvera aussi un mode Speedrun pour celles et ceux qui connaissent par cœur le jeu, tandis qu’un mode Galerie vous en apprendra plus sur les coulisses du jeu. De nouveaux succès et trophées seront également au programme.

Vous pourrez découvrir cela très prochainement puisque Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition sera disponible dès la semaine prochaine, le 25 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.