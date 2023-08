Beyond Good & Evil : Vers un retour du premier jeu avec une nouvelle édition anniversaire ?

De quoi patienter quelques années de plus

Pour mieux faire connaître la licence à un jeune public avant que l’arrivée du second épisode (et il y a le temps), Ubisoft pourrait bien être tenté d’offrir une réédition HD du premier Beyond Good & Evil sur les machines les plus récentes.

C’est du moins ce que l’on devine en jetant un œil au dernier listing de l’ESRB, l’organisme de classification américain, qui indique sur son site un certain Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Le résumé qui est associé à ce produit correspond à l’intrigue du jeu, ce qui laisse penser que ce n’est pas du tout une erreur. Et de toute façon, chaque listing chez un organisme de classification (n’importe lequel) est souvent annonciateur d’un projet bien réel.

On pourrait donc bientôt pouvoir retrouver Jade dans cette première aventure avec un lissage plus moderne pour l’occasion. Cela reste encore à confirmer étant donné qu’Ubisoft n’a formulé aucune annonce officielle, mais on y croit.