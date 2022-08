Bayonetta 3 : Gameplay, date de sortie, Viola… Tout savoir en vidéo

Notre sorcière bien-aimée est enfin de retour. Bayonetta 3 s’est fait attendre, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais le jeu de PlatinumGames a récemment effectué son retour en fanfare avec une grosse vidéo, qui nous a permis d’en apprendre bien plus sur ce nouvel volet.

Nouvelle héroïne jouable, combats de gros montres, multivers avec différentes Bayonetta, mode censuré optionnel… Ce troisième épisode promet d’être aussi loufoque que chargé en péripéties, avec toujours des grosses séquences d’action et une Bayonetta plus sûre d’elle que jamais. On fait le point en vidéo sur tout ce que l’on sait à propos de ce prochain opus.

Bayonetta 3 sera disponible sur Nintendo Switch dès le 28 octobre.