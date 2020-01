Un teaser pour le prochain film Pokemon apparaît

Pas mal d’annonces côté Pokémon en ce début d’année puisqu’on a eu l’Expansion Pass de Pokémon Épée et Bouclier, et la récente annonce d’un nouveau film pour la licence sur la chaîne Youtube de The Pokemon Company.

In the jungle

Ce nouveau film nous dévoile un peu l’environnement où prendra place la prochaine aventure de Sacha et de son Pikachu. On dit donc bonjour à la jungle et à ses habitants, avec un personnage qui fait son apparition assez tôt et qui sera surement au centre de l’histoire.

Ce nouveau venu semble être plus familier avec la nature qu’avec le monde civilisé. Nul doute que son histoire sera une part importante du film, car on suppose que l’enfant dévoilé un peu plus tard dans la vidéo serait en fait le même personnage mais en beaucoup plus jeune (au vu de la même couleur des cheveux et des yeux). Cela reste toutefois à confirmer.

Appelé Pokemon Coco, même si ce nom peut changer pour la sortie occidentale, celui-ci possède déjà une date de sortie prévue pour le 10 juillet au Japon. Il ne nous reste plus qu’à attendre de nouvelles informations ainsi qu’une date de sortie occidentale pour ce film, qui a l’air assez atypique pour la licence.