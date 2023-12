Baldur’s Gate 3 : 1,3 millions de personnes ont terminé l’aventure, Shadowheart est la romance préférée… Voici les statistiques du jeu

On ignore encore à combien d’exemplaires s’est vendu Baldur’s Gate 3, mais on sait maintenant qu’il a été terminé par 1,3 millions de personnes. Pour un RPG d’une telle ampleur, avec une grosse durée de vie, ce n’est pas si mal, surtout dans un monde où les personnes qui terminent leurs jeux ne sont pas majoritaires.

Du côté des heures passées sur le jeu, Larian en compte plus de 452 millions, soit 51 662 ans (en prenant en compte la durée de jeu de toute la communauté). Et dans tout ça, ce sont 8196 années qui ont été passées dans le créateur de personnage, qui donne effectivement envie de s’y arrêter pendant des heures.

Parmi les personnages d’origine les plus joués (en tant que protagoniste), Gayle est toujours en tête, suivi de près par Astarion (même si 94% des personnes ont préféré se créer un avatar). En revanche, du côté des romances, les femmes du groupe l’emportent facilement. C’est la romance avec la princesse préférée de Dieu Shadowheart qui est la plus populaire avec 51,3% des joueurs et joueuses qui en ont vu le bout, suivie de Karlach et Lae’zel. On s’amusera pourtant d’un détail amusant avec la romance de Halsin, où 66 % des personnes ont préféré éviter d’avoir droit à sa forme d’ours pour sa scène la plus olé-olé.

On notera aussi que la dernière mise à jour a remporté un franc succès puisqu’en un week-end, 158 000 parties ont été débutées dans le nouveau mode Honneur, avec seulement 464 de ces runs qui sont arrivées au bout de l’histoire. Vous pouvez voir toutes les statistiques partagées par Larian dans les tweets ci-dessous.

💀 Number of you who started an Honour Mode playthrough? 158'000

🩻 Of those players, 464 parties have made it to the end already. 34'000 of you…have already met your match. Better luck next time. pic.twitter.com/wzAINWiLHd

— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) December 5, 2023