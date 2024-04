Voici le top 20 des personnages les plus connus du jeu vidéo, du moins selon l’étrange classement de la BAFTA

Baldur’s Gate 3 est encore frais dans les esprits

Ce sondage a été réalisé par l’académie en prenant en compte les votes de 4 000 personnes du monde entier, pour déterminer le top 20 des personnages les plus emblématiques de notre médium préféré. On y retrouve donc bien quelques figures très connues, de Pikachu à Mario en passant par Lara Croft, puisque l’aventurière occupe même la première place. Mais en retrouve aussi d’autres noms plus étonnants. On vous laisse juger :

Lara Croft (Tomb Raider) Mario (Super Mario) Agent 47 (Hitman) Sonic (Sonic the Hedgehog) Sackboy (LittleBigPlanet) Pac-Man (Pac-Man) Link (The Legend of Zelda) Master Chief (Halo) Kratos (God of War) Shadowheart (Baldur’s Gate 3) Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2) Pikachu (Pokémon) Steve (Minecraft) Solid Snake (Metal Gear Solid) Crash Bandicoot (Crash Bandicoot) Cloud Strife (Final Fantasy VII) Astarion (Baldur’s Gate 3) Kazuma Kiryu (Yakuza) Ellie Williams (The Last of Us) Nathan Drake (Uncharted)

Malgré l’amour que l’on porte à certains de ces personnages, on doute vraiment qu’Agent 47, Sackboy ou encore Shadowheart soient vraiment plus populaire qu’un Pikachu, mais ce genre de classement n’est jamais parfait et n’est pas vraiment à prendre au sérieux. Rendez-vous maintenant jeudi prochain pour découvrir quels jeux seront récompensés lors des BAFTA Game Awards.