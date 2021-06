Back 4 Blood : Le mode PvP se montre en détails dans deux nouvelles vidéos

Bien avant le PC Gaming Show ou encore le Future Games Show, sachez que Back 4 Blood s’est montré de nouveau. Effectivement, le titre de Turtle Rock Studio a détaillé son mode PvP avec deux nouvelles vidéos.

Un mode PvP parti pour être diablement accrocheur et tendu sur le principe

Dans la première vidéo, Back 4 Blood illustre ainsi son mode PvP nommé le Swarm Mode, jouable jusqu’à huit joueurs. Dans celui-ci, quatre nettoyeurs se confrontent à quatre Ridden. La première équipe doit survivre aussi longtemps que possible en accomplissant quelques objectifs, tandis que la seconde doit les éliminer le plus vite possible afin de les empêcher de marquer un nombre trop important de points.

Ledit mode est au passage découpé en deux manches, soit la possibilité d’autoriser aux deux équipes de jouer les deux camps sur la partie. Il faut le dire, les parties pourraient bien s’avérer haletantes à souhait, et devraient être plaisantes dans l’ensemble si le titre est bien équilibré. Notez également que le système de points représente d’ailleurs le temps de survie des deux équipes en tant que nettoyeurs, et que l’équipe ayant le plus de points de survie remporte la partie.

Une deuxième vidéo qui introduit les Ridden

Concernant la seconde vidéo de Back 4 Blood que vous pouvez retrouver en fin d’article, elle se centre beaucoup plus sur les Ridden, ou autrement dit les fameux infectés spéciaux. On peut voir énormément de variations intéressantes avec tout d’abord le reeker pouvant attaquer au corps à corps, le Retch vomissant à distance sur ses adversaires ou encore l’exploder qui comme son l’indique, devient une véritable bombe humaine et peut faire de gros dégâts à distance si ce dernier est touché par les nettoyeurs.

Bien entendu, nous retrouvons également d’autres infectés présentés avec le stinger et la possibilité d’escalader les murs et tirer à distance, en passant par le hocker utilisant mêlée et pouvant paralyser ses proies ainsi que le stalker, l’équivalent du jockey dans Left 4 Dead 2 qui peut éloigner sa proie de ses coéquipiers. On terminera enfin avec le Tallboy, le Crusher et le Bruiser, chacun ayant des spécificités différentes entre attaquer en mêlée, attraper sa proie pour lui faire beaucoup de dégâts ainsi que smasher ses adversaires brutalement.

Au total, cela fait plus de neuf Ridden différents jouables. D’ailleurs, sachez que les bougres gagnent des points en faisant des dégâts sur les nettoyeurs, ce qui donnera la possibilité à ces créatures de les dépenser en mutations, soit des améliorations donnant des avantages non négligeables. Il faut bien l’admettre, le système de jeu voire l’alchimie entre les infectés spéciaux peut être redoutable s’ils sont bien utilisé. Les nettoyeurs n’ont qu’à bien se tenir, même si ces bougres pourront aussi dénicher différentes améliorations pour leurs nombreuses pétoires lors des matchs.

La seule chose qui reste actuellement floue, c’est de savoir si ce mode de jeu sera aussi jouable sur le mode campagne, comme ce fût le cas sur les deux précédents Left 4 Dead. Mais ça, nous le saurons certainement avant sa sortie ou peut-être bien après.

Back 4 Blood sera disponible le 12 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. On rappelle également que le titre sera disponible day one sur le Xbox Game Pass pour les abonnés au service de Microsoft, et que des dates pour la bêta fermée et ouverte ont été dévoilées récemment.