Baby Steps : le vrai simulateur de marche montre du gameplay avant sa sortie lors de l’été 2024

Pas besoin de Death Stranding 2 quand on a Baby Steps

Si vous aviez loupé son annonce lors du Devolver Direct de juin, Baby Steps est le nouveau jeu de Maxi Boch, Gabe Cuzzillo et Bennett Foddy que l’on connait déjà pour Ape Out et/ou Getting Over It, un nom bien connu des streameurs et de leurs publics. Dans ce jeu, on incarne Nate, un adulte en grenouillère vivant dans le sous-sol de ses parents jusqu’au moment où il se fait aspirer par sa télé pour se retrouver dans un monde étrange.

Livré à lui-même, il va donc devoir faire l’impensable et marcher. Et vu que ce n’est pas exactement dans ses habitudes, la tâche sera plus compliquée que d’habitude manette en main pour ce jeu qui est littéralement un simulateur de marche. On nous promet un gros travail sur la physique du jeu vu apporter du réalisme à chaque surface et obstacle, un soin également appliqué au sound design.

Et pour l’univers du jeu, non pas qu’il soit moins travaillé mais dans l’article du PlayStation Blog, Maxi Boch nous informe que les dialogues du jeu sont improvisés et enregistrés par ses deux collègues, ce qui explique l’accent australien de tout le monde. Chaque scène est improvisée plusieurs fois pour en trouver la meilleure version possible. Le jeu ne sera donc pas banal jusqu’au bout.

Baby Steps sortira sur PlayStation 5 et PC pendant l’été 2024.