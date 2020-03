Curse of the Dead Gods, présentation de cette pépite au cœur des ténèbres

Après vous avoir parlé de Wolcen : Lords of Mayhem, on s’attarde sur une autre production française qui vaut le coup d’œil : Curse of the Dead Gods. Sorti en early access sur Steam le 3 mars dernier, il s’agit d’un roguelite qui a été très bien accueilli par les joueurs dès son lancement. Par notre équipe aussi.

Si vous n’avez pas encore mis les mains dessus, on vous le présente dans cette vidéo, qui fait partie de notre chronique centrée sur les jeux indépendants et qui sort toutes les semaines sur notre chaîne YouTube. Rappelons que Curse of the Dead Gods est sorti en accès anticipé sur PC et sortira définitivement (à une date inconnue) sur PlayStation 4 et Xbox One également.