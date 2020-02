Alors que nous vous annoncions il y a peu le succès du titre Temtem, les développeurs de chez Crema Studio ont dévoilé la feuille de route sur les échéances à venir pour les années 2020 et 2021. Autant dire qu’il y a des choses qui vont arriver et que l’équipe n’aura pas le temps de chômer.

Roadmap complète de Temtem

C’est par l’intermédiaire du blog de Crema que le programme des mois à venir a été détaillé. Des ajouts qui nous amènent jusqu’en 2021, autant dire que le suivi sera assuré et que les joueurs peuvent continuer de jouer sans craintes. Le studio a quand même préféré prévenir la communauté que cette feuille de route était donné à titre indicatif et qu’il était possible que cela varie légèrement en fonction des problèmes rencontrés au fur et à mesure du développement.

Néanmoins, le lancement du jeu il y a un peu plus d’un mois qui était un peu chaotique mais dont les soucis ont rapidement été corrigés nous donnent bon espoir que l’équipe sera toujours aussi réactive. Ainsi, en cette année 2020, plusieurs fonctionnalités à composante multijoueur feront logiquement leur apparition : chat in-game sous forme de bulle, mode spectateur, matchmaking pour les affrontements classés.

Mais ce n’est pas tout, le housing devrait également être de la partie ainsi que l’apparition d’une nouvelle île pour chaque saison de l’année à partir de l’été. 25 nouvelles créatures seront ajoutées au Tempédia, et la première créature mythique devrait faire son apparition à l’automne. Pour 2021, la continuité est de mise avec l’arrivée d’une île supplémentaire pour le « end-game » mais aussi et surtout, la version 1.0 qui signifiera quel le jeu est « complet » et donc pourra être porter sur console comme prévu par le kickstarter.

Résumé de la feuille de route

Printemps 2020

Matchmaking classé

Mode spectateur

Chat in-game avec bulle de discussion

Gestion des clubs

Été 2020

Nouvelle île : Kisiwa

Apparition de 25 nouveaux temtems

Arrivée du housing (décorer sa maison)

Équipement d’escalade disponible

Emotes V2

Automne 2020

Nouvelle île : Cipanku

Apparition de 25 nouveaux temtems

Premier temtem mythique

Tournois in-game

Quêtes journalières

Succès à débloquer

Hiver 2020

Nouvelle île : Arbury

30 nouveaux temtems

Deuxième temtem mythique

Dojo de guerre des clubs

Maison des échanges

Matchmaking classé V2

Mode Spectateur V2

Printemps 2021

Portages sur consoles

Lancement de la version 1.0

Ajout d’une île pour le end-game

Quêtes journalières/hebdomadaires

Système de replay des combats

Boutique de cosmétiques

Été 2021