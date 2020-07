Fairy Tail : notre avis mitigé sur ce RPG en vidéo

Parmi les sorties majeures de cette fin de mois de juillet, on y retrouve le RPG Fairy Tail. Attendu par les fans depuis son annonce – et plusieurs fois repoussés, le titre se présente comme un jeu de rôle au tour par tour. Développé par Gust, les créateurs de la très sympathique série Atelier, on était en droit d’avoir pas mal d’attentes, surtout qu’il s’agit de la première véritable adaptation de l’oeuvre de Hiro Mashima (tout du moins sur consoles de salon et dans nos contrées occidentales).

Malheureusement, malgré une fidélité respectée et quelques atouts, il loupe le coche sur plusieurs aspects. Que ce soit le manque de certains événements, une durée de relativement faible, une traduction française pas toujours au top, il a de quoi faire tiquer certains joueurs. On vous propose un test complet dans cette vidéo. Et si vous voulez poursuivre votre découverte, vous pouvez consulter notre guide complet de Fairy Tail. Le jeu est quant à lui disponible sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.