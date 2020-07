Maintes fois repoussé depuis son annonce, le JRPG Fairy Tail va enfin sortir ce 30 juillet. Le titre adaptera plusieurs arcs populaires du manga et nous racontera la reconstruction de la guilde Fairy Tail, en nous proposant de jouer avec Natsu, Erza, Lucy et les autres mages les plus célèbres dans des combats au tour par tout inspirés de l’autre série très populaire du studio Gust, à savoir les jeux Atelier.

Pour vous aider à bien progresser dans le titre, nous vous avons préparé un guide complet de Fairy Tail. Vous retrouverez ici les différentes soluces et astuces du jeu, avec des articles sur les quêtes annexes et une FAQ qui revient en détail sur tous les aspects du jeu, afin de répondre à toutes vos interrogations.

Guide Fairy Tail

Ce guide recense l’ensemble des articles de la soluce principale et des quêtes annexes. Vous y retrouverez les missions de guildes, les quêtes de personnages, l’emplacement des coffres et bien d’autres astuces, qui seront toutes listées ici.

Soluce principale

Quêtes annexes

Astuces diverses

FAQ (Foire aux questions)

Vous retrouverez ici les questions les plus fréquemment posées sur le jeu, ainsi que les réponses à toutes ces interrogations, pour en apprendre plus sur le titre de Gust.

Quand sort Fairy Tail ?

Un temps prévu pour le début de l’année 2020, le jeu Fairy Tail a d’abord été repoussé en juin, avant de subir un nouveau retard. La date de sortie finale est fixée au 30 juillet prochain.

Sur quelles plateformes sera disponible Fairy Tail ?

Fairy Tail est disponible sur PC via Steam, ainsi que sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Aucune annonce n’a été faite concernant une éventuelle version Xbox One ou Stadia.

Quelles sont les différences entre les version PC, PS4 et Switch ?

La seule vraie différence notable entre ces versions est la résolution et le framerate du jeu, même si Gust s’est assuré d’équilibrer ces versions. Ainsi, le jeu tournera en 1080p/30 fps sur Switch en mode docké, contrairement au mode portable qui n’affichera que 720p. Sur PS4, il arrive que les 30 fps soient légèrement dépassé, mais la norme reste cette valeur.

Est-ce qu’il y aura des DLC ou un Season Pass pour Fairy Tail ?

Annoncés récemment, des DLC viendront s’ajouter au jeu dès les premières semaines. On retrouvera tout d’abord un pack de personnages jouables comprenant Leon, Elfman, Lisana et Reby, puis trois packs de costumes qui contiennent 16 tenues supplémentaires chacun. Un mode Photo sera quant à lui disponible dès le 6 août via une mise à jour gratuite. On suppose que d’autres personnages jouables arriveront par la suite, comme Minerva ou Flare.

Fairy Tail est-il traduit en français ?

Si l’autre série de Gust, les Atelier, ne sont généralement pas traduits en français, le JRPG Fairy Tail a quant à lui eu droit à une localisation française, avec la présence des voix japonaises de l’anime.

Quelle est la durée de vie de Fairy Tail ?

Etant un JRPG, la durée de vie du titre se compte en dizaines d’heures, mais se situe dans la fourchette basse des jeux du genre. Comptez ainsi une vingtaine d’heures pour en voir le bout, sans compter les innombrables missions annexes qui rajoutent beaucoup d’heures supplémentaires.

Quels arcs sont adaptés dans Fairy Tail ?

Le jeu Fairy Tail ne reprend pas l’intrigue du manga depuis le début. Le jeu commence par la fin de l’arc Hadès, et débute réellement avec l’arc des Grands Jeux Inter-Magiques, pour raconter la reconstruction de la guilde après l’ellipse de sept ans. Le jeu adapte aussi l’arc Eclipse et l’arc Tartaros, ainsi que l’arc Avatar.

Fairy Tail possède t-il un monde ouvert ?

Le jeu n’a pas droit à un vrai monde ouvert, mais à plusieurs zones plus ou moins grandes qu’il faut explorer. Il est ainsi possible de se balader librement dans la ville de Magnolia, et d’avoir accès à une world map pour se déplacer entre les zones à explorer.

Comment se déroulent les combats dans Fairy Tail ?

Les combats se présentent sous la forme d’affrontements au tour par tour, avec la possibilité de jouer avec une équipe de cinq personnages maximum. Les ennemis sont positionnés sur des cases, ce qui veut dire qu’il faut bien choisir le rayon d’effet des attaques alliées afin de voir quels ennemis seront touchés.

Les personnages possèdent-ils des attaquent en duo ?

A partir d’un certain moment dans l’aventure, il est possible d’effectuer des Unison Raids, qui permettent à deux personnages d’effectuer une super attaque en duo, au lieu de leur traditionnelle attaque finale. Cette attaque se déclenche si les liens entre les deux personnages sont assez élevés, lors d’un enchaînement basé sur la Fairy Jauge, où plusieurs protagonistes peuvent enchainer leurs capacités pour un assaut de grande envergure.

Fairy Tail possède t-il plusieurs modes de difficultés ?

Au début du jeu, vous aurez le choix entre trois mode de difficultés, dont un mode Facile, qui ne diminuera pas vos récompenses en combat mais vous permettra de battre plus facilement vos adversaires. Il est possible de changer de mode de difficulté à tout moment dans la partie.

Combien de personnages sont jouables dans Fairy Tail ?

Pour l’instant, dans l’état actuel du jeu, seize personnages peuvent intégrer votre équipe, sans compter les quatre qui arriveront en DLC. Voici la liste complète des personnages jouables :

Natsu

Lucy

Erza

Grey

Wendy

Gajeel

Juvia

Rogue

Sting

Kagura

Sherria

Ichiya

Jellal

Luxus

Mirajane

Gildarts

Leon (DLC)

Elfman (DLC)

Lisana (DLC)

Reby (DLC)

Les personnages ont-il droit à des costumes supplémentaires ?

Il sera en effet possible de personnaliser quelque peu l’apparence des personnages en récoltant des costumes bonus. On peut notamment en voir un aperçu avec les tenues des Grands Jeux Inter-Magiques, que peuvent revêtir Natsu et les autres membre de l’équipe A de Fairy Tail, ou encore la tenue de Ryza pour Lucy (l’héroïne du jeu Atelier Ryza).

Est-il possible de personnaliser la guilde ?

Au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu, vous devrez effectuer des missions et récolter des ressources pour restaurer la grand d’antan de Fairy Tail. Ainsi, l’intérieur du QG évoluera au fil de votre avancée, vous donnant accès à plus de services.

Quelles sont les éditions de Fairy Tail ?

Le jeu a droit à son édition collector, qui est malheureusement déjà en rupture de stock. Une édition Digitale Deluxe est cependant disponible.

Guild Box Edition

Cette édition limitée comprenait les éléments suivants :

Le jeu dans sa version physique

Un poster illustré par l’auteur Hiro Mashima représentant Lucy, Erza et Wendy

Un édition spéciale du magazine « Sorcerer »

Un set de stickers

Trois cartes 3D

Edition Digitale Deluxe

Cette édition contient donc :

Le pack de costumes des Grands Jeux Inter-Magiques pour l’équipe A de Fairy Tail (Natsu, Lucy, Grey, Erza et Wendy)

Un pack de 5 Lacrimas de croissance bonus

Le costume de Ryza pour Lucy

Trailer de gameplay

En bref

Fairy Tail

Éditeur : Koei Tecmo

: Koei Tecmo Développeur : Gust

: Gust Genre : JRPG

: JRPG Prix : 59,99 euros

: 59,99 euros Console : PC – PS4 – Switch

: PC – PS4 – Switch Date de sortie : 30/07/2020

: 30/07/2020 PEGI 12