Darksiders Genesis : Une aventure coop sympathique, notre avis vidéo

Parmi les rares sorties majeures de ce mois de décembre, on y retrouve un certain Darksiders Genesis. Annoncé plus tôt dans l’année, il s’agit ici d’un épisode spin-off, qui n’est donc pas Darksiders 4, et qui nous raconte une aventure centrée sur War et Strife.

Le jeu est d’ailleurs développé par Airship Syndicate, qui avait officié sur le sympathique Battle Chasers: Nightwar. On sera alors placé dans un jeu d’action/aventure à la hack’n slash, en vue isométrique, où l’on pourra jouer notre duo seul ou en coopération.

Si jamais le titre vous tente, vous retrouverez notre avis en vidéo ici-même. Sachez que le jeu est disponible sur PC (vous pouvez l’acheter sur GOG.com) depuis ce mois de décembre et sortira sur PlayStation 4, Xbox One et Switch le 14 février 2020.