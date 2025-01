Nintendo aurait prévu énormément de stock pour la première année de la Switch 2

Un meilleur lancement que la Switch 1 ?

Nintendo devrait nous dire combien de consoles il espère vendre lors de son prochain bilan trimestriel, mais avant cela, Bloomberg a pu interroger l’analyste Robin Zhu de chez Sanford C. Bernstein, qui est bien informé sur les pratiques du constructeur. Selon lui, Nintendo est au travail depuis un moment pour s’assurer d’avoir un large stock, afin de faire en sorte de vendre au moins 20 millions de Switch 2 durant la première année de commercialisation de la console, si telle est la demande.

Un score bien plus élevé que la Switch première du nom, qui avait dépassé les 15 millions d’unités vendues en un an durant son temps. Nintendo se montre donc ambitieux pour cette console qui ne semble pas révolutionner beaucoup de choses, mais qui s’appuie sur un nom des plus solides et bien ancré dans le paysage actuel. Reste à voir la question du prix, qui va forcément faire bouger les lignes. On en saura plus lorsque Nintendo dévoilera son prochain bilan dans quelques jours.