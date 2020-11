Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy dévoile sa cinématique d’introduction

Lors d’un stream dédié à Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy (entre autres), Koei Tecmo et Gust nous en ont livré davantage sur le J-RPG prévu pour l’année prochaine dans nos contrées.

Cinématique et gameplay

On peut ainsi découvrir la cinématique d’introduction du titre et son thème musical intitulé « Somewhen, Somewhere… » du groupe japonais Clammbon. Le stream a également permis de voir un peu de gameplay supplémentaire, le tout étant visible via ce lien (à 26:07 et 32:20).

Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy sera disponible le 29 janvier en Europe sur PS4, PC (via Steam) et Nintendo Switch, le tout avec des sous-titres en français. Une amélioration PS5 gratuite sera également disponible au lancement. En attendant, vous pouvez retrouver notre interview avec Junzo Hosoi, le producteur du jeu.