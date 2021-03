Animal Crossing New Horizons propose enfin des objets à thème Mario grâce à sa nouvelle mise à jour. Et heureusement, pas besoin de farmer ou de crafter pour les obtenir, voici donc où les trouver et leur liste complète.

Animal Crossing New Horizons devient le Royaume Champignon

Direction la borne Nook Shopping du Bureau des résidents ou l’application sur votre Nook Phone. En effet, il est possible de trouver l’ensemble des items dans la section Articles spéciaux et plus précisément dans la sous-section Articles promotionnels.

Bloc

Prix : 1 000 clochettes

Bloc flottant

Prix : 1 000 clochettes

Bloc ?

Prix : 1 350 clochettes

Carapace

Prix : 700 clochettes

Champignon 1UP

Prix : 2 000 clochettes

Drapeau Mario

Prix : 3 500 clochettes

Fleur de feu

Prix : 1 500 clochettes

Pièce

Prix : 350 clochettes

Plateforme champignon

Prix : 1 000 clochettes

Plateforme champignon XL

Prix : 3 000 clochettes

Super Champignon

Prix : 1 350 clochettes

Super étoile

Prix : 2 000 clochettes

Thwomp

Prix : 3 000 clochettes

Tuyau

Prix : 5 000 clochettes

Casquette de Luigi

Prix : 1 500 clochettes

Casquette de Mario

Prix : 1 500 clochettes

Casquette de Wario

Prix : 1 500 clochettes

Couronne Princesse Peach

Prix : 12 000 clochettes

Moustache de Luigi

Prix : 1 200 clochettes

Moustache de Mario

Prix : 1 200 clochettes

Moustache de Wario

Prix : 1 200 clochettes

Robe de Princesse Peach

Prix : 6 000 clochettes

Tenue de Luigi

Prix : 2 400 clochettes

Tenue de Mario

Prix : 2 400 clochettes

Tenue de Wario

Prix : 2 400 clochettes

Paire de chaussures Princesse Peach

Prix : 2 400 clochettes

Paire de chaussures Luigi

Prix : 1 400 clochettes

Paire de chaussures Mario

Prix : 1 400 clochettes

Paire de chaussures Wario

Prix : 1 400 clochettes

Mur Mario

Prix : 3 000 clochettes

Revêtement blocs

Prix : 3 000 clochettes

Tapis nuage de Lakitu

Prix : 1 500 clochettes

Tapis œuf de Yoshi

Prix : 1 500 clochettes

