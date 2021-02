Animal Crossing New Horizons : La mise à jour 1.8.0 avec Super Mario est dans les tuyaux

Annoncée en coup de vent lors du Nintendo Direct, la mise à jour 1.8.0 vient d’être déployée sur Animal Crossing New Horizons. Ce jeudi 25 février, les joueuses et joueurs peuvent ainsi récupérer quelques nouveautés et autres cosmétiques à l’effigie de la plus célèbre des mascottes de Nintendo.

Joyeux 35 ans à Super Mario Bros

Cette mise à jour est disponible dès maintenant au téléchargement sur Nintendo Switch. Cette version 1.8.0 est bien sûr ici pour célébrer le 35ème anniversaire de Super Mario Bros et permet aux résidents de récupérer dès aujourd’hui un papier-peint dans votre boîte au lettre afin de changer le revêtement de l’intérieur de votre maison.

C’est aussi la fin de la période hivernale avec la disparition de la neige. Mais les plus gros ajouts n’arriveront que le 1er mars, date à laquelle nous aurons droit à d’autres objets : champignons, pièces, tenues et bien d’autres choses. On retient surtout le duo de tuyaux qui vous permettront de vous téléporter d’un endroit à un autre de votre île.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch. Le titre s’est vendu à plus de 31 millions d’exemplaires en 2020 comme l’a évoqué le construction il y a peu et va prochainement fêter son premier anniversaire.