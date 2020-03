Comment fonctionne le goulag – Call of Duty Warzone

Si jamais vous venez à périr pendant le mode Battle Royale de Call of Duty Warzone, tout n’est pas perdu puisque vous aurez la possibilité d’être redéployé si vous parvenez à sortir vainqueur d’un duel en un contre un, vous opposant à un autre joueur qui tentera également sa chance.

Qu’est-ce que le goulag ?

Ce système représente un peu votre dernière chance de revenir sur la carte sans faire appel à vos coéquipiers. Une fois votre personnage mort, une courte cinématique vous montrera votre arrivée dans le goulag, où chaque joueur affrontera un membre d’une autre escouade afin de pouvoir être redéployé sur la carte en cas de victoire.

Vous serez alors dans un premier temps dans les gradins du goulag, et vous pourrez assister aux affrontements des autres joueurs en attendant votre tour. Notez toutefois que vous pourrez passer le temps en caillassant les joueurs qui se livrent un duel en contrebas, ou en tabassant les participants qui attendent également leurs tours.

Une fois votre duel démarré, vous serez alors équipés d’une arme et d’une grenade aléatoire qu’il faudra rapidement intégrer afin de venir à bout de votre adversaire. Les points d’apparition restent les mêmes et le lieu de l’affrontement est assez étroit, ce qui rend chaque rencontre courte et intense. Un de vos coéquipiers pourra cependant vous aider s’il se trouve lui aussi dans le goulag et qu’il assiste à votre duel.

Il est cependant important de préciser que cette opportunité ne se déroule qu’une seule fois à chaque partie, et que le joueur ne pourra pas retenter une deuxième fois sa chance dans le goulag, même si celui-ci a été redéployé grâce à l’aide de son équipe. Pour savoir comment redéployer un membre de votre équipe qui aurait raté son duel dans le goulag, on vous renvoie vers notre astuce à propos des stations de ravitaillement.