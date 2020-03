Une des spécificités importantes du mode Battle Royale de Call of Duty Warzone, si ce n’est la plus importante, est représentée par les stations de ravitaillement. Ces magasins disséminés un peu partout sur la carte offrent plusieurs possibilités non négligeables au joueur.

Des machines à tout faire

Lorsque vous croiserez un de ces magasins qui ressemble à s’y méprendre à un coffre, votre personnage pourra alors entamer plusieurs actions. Vous pourrez, en premier lieu, équiper celui-ci de diverses améliorations, comme par exemple un masque à gaz ou un kit d’auto-réanimation, mais également acheter plusieurs bonus normalement comme des frappes de précision ou des tourelles manuelles etc…

Bien sûr, toute transaction vous coûtera une somme plus ou moins importante d’argent. Cependant l’utilisation de ces stations de ravitaillement ne s’arrête pas là. Il est donc temps d’aborder en détail un équipement bien spécifique et disponible grâce à ces magasins : le marqueur de largage.

Le marqueur de largage

Celui-ci se comportera comme un colis stratégique, c’est-à-dire que vous marquerez une zone qui se verra alors larguer un colis/largage tactique. On précise que le délai d’attente avant l’apparition du colis est extrêmement faible. Ce largage tactique est cependant un peu spécial, puisqu’il vous donnera la possibilité de vous équiper d’une des classes, au préalable créer et personnaliser par vos soins, dans le menu du mode Warzone.

En effet, les vétérans de la licence Call of Duty savent qu’il est possible dans le mode multijoueur des jeux de la licence, de concevoir sa classe à travers l’attribution d’une arme principale et secondaire, de plusieurs grenades (mortelles ou tactiques) et de différents atouts qui feront bénéficier votre personnage de plusieurs bonus passifs, comme par exemple une résistance accrue aux explosifs. Cette possibilité est également présente dans Warzone mais s’exprime différemment.

Ces classes ne sont, en effet, pas disponibles dès le début de la partie, puisque chaque joueur ne se retrouve qu’avec une simple arme de poing au commencement de celle-ci. Ces classes seront cependant déblocables par le biais du marqueur de largage puisque lorsque vous vous rapprocherez du largage tactique obtenu grâce à votre marqueur, vous aurez la possibilité de revêtir une des classes créées par vos soins dans le menu de Warzone.

Ce largage tactique présente alors plusieurs avantages. Le premier est qu’il est possible d’équiper lourdement un membre d’une escouade qui viendrait d’être redéployé sur la carte, lui permettant alors de passer d’une simple arme de poing à un équipement complet. La seconde est que cette méthode est la seule qui vous permet d’équiper votre personnage d’atouts, ce qui le rend alors plus efficace puisqu’il bénéficie des avantages passifs offerts par ces mêmes atouts.

Enfin, si le marqueur de largage est une mécanique importante et offerte via la station de ravitaillement, celle-ci n’a pas fini de livrer tous ces secrets.

Le redéploiement d’un coéquipier

Si jamais un de vos coéquipiers venait à tomber au combat et que vous n’avez pas eu l’opportunité de le ranimer, celui-ci aura alors la possibilité d’être redéployé sur la carte grâce au système de goulag. Toutefois, si ce dernier venait à perdre son duel, il vous reste alors une dernière solution afin de le ramener dans la partie. En effet, contre une somme d’argent qui équivaut à 4500 de dollars, vous aurez l’opportunité de redéployer un de vos coéquipiers morts au combat.

En cliquant sur le nom de votre coéquipier décédé à droite de la fenêtre de la station de ravitaillement, vous provoquerez alors le redéploiement immédiat de votre collègue, et quoi de mieux pour l’accueillir que d’acheter un marqueur de largage afin de le rééquiper efficacement dès son atterrissage. Vous l’aurez compris, les stations de ravitaillement sont des outils extrêmement puissants qu’il est nécessaire de connaître et de maîtriser.

Pour un résumé des autres spécificités du mode Battle Royale dans Warzone, on vous renvoie vers nos autres astuces qui vous donne un aperçu de celles-ci.