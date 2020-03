Comment fonctionnent les contrats – Call of Duty Warzone

Nous allons voir en détail ce qu’est la mécanique de contrat dans Call of Duty Warzone, afin de pouvoir mieux l’appréhender lors des prochaines parties sur le mode de jeu Battle Royale ou Pillage. Cette mécanique est présente sur les deux modes précédemment cités et son fonctionnement reste similaire.

Les contrats ou objectifs secondaires

Si l’objectif premier d’un Battle Royale est d’être le dernier en lice dans une bataille féroce opposant beaucoup de joueurs et que le mode Pillage rend vainqueur l’escouade ayant atteint la somme d’un million de dollars, les contrats permettent d’offrir des objectifs secondaires qui sont alors réalisables sur du plus court terme.

Les contrats sont des objets disséminés un peu partout sur la carte de Verdansk. Ainsi, lorsqu’un joueur ramasse un contrat, lui et son escouade se voient attribuer un défi aléatoire représenté par un objectif secondaire située à gauche de l’interface du joueur. Les défis diffèrent les uns des autres et peuvent prendre plusieurs formes comme par exemple l’assassinat d’une cible bien précise ou le fait de garder une zone sécurisée pendant un certain laps de temps.

Il est possible de repérer ces contrats sur la carte en haut à gauche de votre écran, le symbole ressemble alors à un drapeau et l’icône à l’intérieur vous permet de savoir quel type d’objectif vous devrez accomplir.

Réaliser un de ces objectifs vous permettra alors d’acquérir la récompense en lien avec celui-ci. Les récompenses des contrats dans le mode pillage s’exprimeront dans tous les cas par un gain d’argent puisqu’elles seront en adéquation avec le but premier du mode Pillage : collecter et sécuriser le plus d’argent possible. Pour avoir un aperçu global du mode de jeu Battle Royale dans Warzone, on vous renvoie vers notre astuce qui y est dédiée.