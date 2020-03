Le premier mode de jeu de ce Call of Duty Warzone est certainement celui le plus attendu puisqu’il s’agit tout simplement du mode Battle Royale. Nous allons donc voir que celui-ci adopte bien évidemment les codes du genre mais n’hésite pas à introduire des règles supplémentaires qu’il faudra bien évidemment connaître. On vous résume tout ça dans cette astuce.

Détails du mode Battle Royale de Warzone

Comme tout bon Battle Royale, Call of Duty Warzone respecte les codes du genre et les premières minutes en jeu ne vous dépayseront pas trop si vous êtes déjà vétéran des jeux de ce type. Cependant, la sortie récente de nombreux Battle Royale ont montré que ceux-ci aimaient bien innover en ajoutant deux ou trois spécificités qui leurs sont propres.

Nous allons donc passer en revue les règles de ce jeu en commençant par ce qui ne dépaysera pas les habitués du genre, et en finissant par les quelques différences notables qu’il apporte.

Ce qui ne change pas

Les premières minutes de jeu seront assez familières pour les habitués du genre. On commence à bord d’un avion et un leader de saut dans l’escouade est désigné. Une fois la destination choisit, il ne reste plus alors qu’à sauter de la machine volante et à alterner entre le déploiement du parachute et la chute libre afin d’atteindre sa destination au plus vite pour pouvoir récupérer de l’armement avant nos éventuels concurrents.

En effet, la première arme distribuée au joueur est une simple arme de poing qu’il faudra échanger contre des armes plus efficaces le plus vite possible.Voici la liste des différents items et équipements que le joueur pourra ramasser ou débloquer pendant son périple :

Une arme principale (fusil d’assaut, mitraillette, sniper, fusil à pompe etc…)

Une arme secondaire (armes de poing, lance-missiles etc…)

Un emplacement de grenades tactiques (grenades flash, grenades fumigènes, adrénaline etc…)

Un emplacement de grenades mortels (grenades à fragmentation, cocktails Molotov, claymores etc…)

Une capacité spéciale qui se recharge dans le temps (caisse de ravitaillement de munition, drone etc…)

Une capacité offensive en lien avec les bonus que l’on débloque normalement au cours d’une série d’éliminations sur le mode multijoueur (missiles de frappe, hélicoptères de soutien etc…)

Différents types de munitions : munitions de fusil d’assaut/mitrailleuse, de pistolet/mitraillette, de fusil à pompe, du fusil de précision, de lanceur.

Des plaques d’armure pour restaurer son armure et protéger sa barre de vie

De l’argent

Un arsenal assez complet et représentatif du genre, comme les plaques d’armure qui accordent au joueur un bouclier protégeant sa barre de vie, mais qui possèdent également quelques traits de caractère originaux comme la présence de l’argent que nous allons aborder dans la section suivante, ou la présence de compétences spéciales et offensives qu’il sera possible d’équiper. On note aussi l’apparition de coffres, appelés ici caisses de ravitaillement, qui permettront lors de leurs ouvertures de vous procurer tous les objets énumérés précédemment.

Mis à part cela, les règles du jeu restent les mêmes, il faut être la dernière escouade en lice et se battre sur une carte qui rétrécira de plus en plus à cause de la présence d’un gaz qui, plusieurs fois pendant la partie, se mettra à grignoter du terrain rendant la zone jouable plus petite à chaque fois. Ce gaz est bien sûr nocif pour le joueur et entamera les points de vie de celui-ci s’il se trouve dans une zone affectée.

Une fois cette base bien acquise, il est temps de voir les originalités du jeu, et ce qu’il propose de différents par rapport aux autres titres du même genre.

Ce qui change

Pour commencer en douceur sur les changements apportés par Call of Duty Warzone, il est déjà assez notable de remarquer que lorsque vous êtes dans l’avion, le nom des zones est affiché en clair afin que la carte soit plus lisible pour les novices.

On peut également parler du parachute qui peut être déployé même après avoir atterri une première fois, il suffit pour cela de sauter d’un point assez haut, comme le toit d’un immeuble, et vous pourrez redéployer une nouvelle fois votre parachute. Il est maintenant temps d’aborder les différences plus importantes et notables présentes dans Warzone.

Les véhicules

Premier atout majeur, Call of Duty Warzone s’équipe de quelques véhicules qui pourra transporter votre escouade assez rapidement d’un point A à un point B. La possibilité de tirer à l’intérieur de votre véhicule est également présente et sera bien utile lorsque vous traverserez des groupes d’ennemis.

Il faut cependant faire attention au transport réquisitionné puisque certains de ces véhicules n’offrent pas la possibilité de transporter plus de 2 personnes, laissant ainsi votre troisième compère seul et sans défense. Ils sont repérables sur la carte grâce à un symbole représentant un véhicule et qui sera différent selon le type de transport disponible près de vous.

Les contrats

S’il fallait détailler chaque nouveauté de ce Battle Royale dans cet article, celui-ci deviendrait peut-être un peu trop exhaustif. Je vous laisse donc le soin de consulter l’astuce dédiée aux contrats. Une brève description de ces contrats serait de dire qu’il s’agit d’objectifs secondaires réalisables par vous et votre escouade lorsque vous ramassez l’objet correspondant.

Dans les prochaines parties vous aurez également différents liens qui vous emmèneront vers un guide plus détaille de chacune de ces spécificités propres à Warzone.

Le goulag

Le goulag est la zone où atterrissent les joueurs morts une première fois afin de gagner le droit de revenir dans la partie. Au terme d’un duel en un contre un vous opposant à un autre joueur, vous aurez donc la possibilité d’être redéployé sur la carte pour revenir épauler vos coéquipiers. Vous trouverez l’astuce qui détaille ce système ici.

Les stations de ravitaillement

Disséminées un peu partout sur la carte, les stations de ravitaillement vous permettent d’acquérir des bonus non négligeables comme, par exemple, un kit de réanimation. Cependant ces points d’intérêts représentent surtout des endroits où vous pourrez investir votre argent durement gagné. Les récompenses sont multiples et leurs utilisations permettent bon nombre d’actions. Nous détaillerons chacun d’entre elles dans l’astuce dédiée.