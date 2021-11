Astria Ascending : Notre interview de Julien Bourgeois, Game Director et co-fondateur d’Artisan Studios

Sorti il y a de cela quelques semaines en version dématérialisée, Astria Ascending est désormais disponible dans sa version boite, ce qui l’ouvre à un nouveau public, amoureux du jeu physique. A cette occasion, et pour fêter l’AG French Direct, nous avons pu nous entretenir avec Julien Bourgeois d’Artisan Studios afin de faire le point sur les premiers retours du jeu.

Un jeu aux multiples influences

Tout d’abord, merci pour cette interview et pour votre temps ! Pouvez-vous rapidement vous présenter, qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Bonjour, merci pour cette interview ! Je m’appelle Julien Bourgeois, je suis Game Director et Co-Fondateur d’Artisan Studios.

Pour résumer, mon rôle sur le jeu est d’établir la vision de ce que doit être le jeu et l’expérience des joueurs et de soutenir l’équipe pour réaliser cette vision.

Le jeu est sorti depuis maintenant quelques semaines en version dématérialisée, comment avez-vous vécu les retours du public jusqu’à maintenant ? Je pense surtout à la réception du public japonais, qui doit forcément être “spéciale” pour vous étant donné les influences du jeu.

On a eu plusieurs très bons retours et on est content de l’accueil général du jeu mais je pense qu’encore beaucoup de joueurs attendent la sortie de la version physique avant de jouer à Astria Ascending. Donc on s’attend à avoir encore plus de retours une fois celle-ci disponible.

Le public Japonais est important pour nous bien sûr mais pas que, nous espérons toucher tous les fans de RPG !

On a pu voir que le jeu avait droit à un doublage anglais et japonais, est-ce qu’un doublage français a aussi été envisagé à un moment ou à un autre ?

Il y a eu des discussions autour d’un éventuel doublage Français mais le budget ne le permettait pas et on a préféré se contenter de l’Anglais et du Japonais, qui sont les langues au minimum attendues pour ce genre de jeu.

Astria Ascending est né d’une collaboration entre Artisan Studios et de grands artistes japonais reconnus dans le monde entier, quand et comment s’est passée cette approche ?

La collaboration entre la France et le Japon fait partie des piliers de notre studio. Nous avons déjà collaboré avec des créateurs Japonais lors de la conception de notre précédent titre : Super Neptunia RPG.

Nous souhaitions réellement continuer dans cette approche pour délivrer un titre avec le maximum de qualité et d’atouts pour les joueurs. Et puis bien sûr, quel honneur de pouvoir travailler avec de telles légendes du jeu vidéo !

Le jeu reprend des choses de Zodiac : Orcanon Odyssey. Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé dans cet univers pour vouloir l’élargir ensuite ?

En fait oui et non, le jeu ne reprend absolument rien de Zodiac si ce n’est les designs de ses personnages. Mais tout est différent : l’histoire, leurs personnalités, les jobs, les habilités, le gameplay, les lieux visités… Bref, c’est un jeu complètement différent qui réutilise juste quelques assets graphiques que nous ne voulions pas voir disparaitre à jamais.

Justement, souhaitez-vous développer encore cet univers ou comptez-vous partir sur autre chose pour votre prochain projet ?

Pour l’instant nous sommes en train de réfléchir à un tout nouveau jeu. Mais si le succès est au rendez-vous et que l’éditeur souhaite développer l’univers d’Astria nous serons bien sûr partants !

D’ailleurs, avez-vous déjà des idées pour votre potentiel futur jeu ? Allez-vous rester sur du RPG ?

Nous allons rester sur du RPG oui, c’est vraiment l’ADN d’Artisan Studios. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons jamais rien d’autre mais pour l’instant nous voulons encore développer notre savoir-faire dans ce style de jeu et proposer des expériences encore meilleures aux joueurs qui aiment ce genre de jeu.

Quels ont été les jeux qui ont particulièrement inspiré Astria Ascending en dehors de Zodiac ?

Plusieurs jeux nous ont inspiré concernant le gameplay d’Astria. Mais les sources d’inspirations principales sont Final Fantasy XII International Zodiac Job System pour son système de job qu’on ne peut pas changer une fois le choix fait, et Shin Megami Tensei III Nocturne pour son système de bonus d’action supplémentaire lorsqu’on touche une faiblesse et l’inverse lorsqu’on touche la résistance d’un ennemi.

Après, nous espérons que nous avons aussi réussi à forger notre propre identité à travers tous ces éléments.

On pense également au J-Ster, comment est venue l’idée d’introduire ce mini-jeu ?

Les mini-jeux sont un classique des J-RPG et on voulait vraiment créer le nôtre afin de proposer une expérience complète aux joueurs. On s’est inspiré de plusieurs choses mais l’idée principale vient de du Triple Triad de Final Fantasy VIII. Cela reste probablement, à mon sens, le meilleur mini-jeu jamais fait dans un J-RPG.

On voulait reprendre ce qui fait sa force (pouvoir affronter quasiment tout le monde et un système de règles du jeu et d’échange) et en même temps proposer un jeu qui mêle rapidité et stratégie avec un gameplay assez différent. On espère qu’il plaira aux joueurs !

Des DLC sont-ils prévus ? (Peut-être avec d’autres personnages ?) Des mises à jour gratuites ?

Pour l’instant rien n’est prévu concernant des DLCs. Pour les mises à jour, nous continuons à travailler sur des correctifs afin d’améliorer l’expérience de jeu pour tous.

Avez-vous une anecdote de développement, une histoire drôle, insolite ou quelque chose qui vous a marqué au cours du développement à partager avec vous ?

On a essayé de glisser quelques références à plein de choses dans des dialogues de PNJ, dans des noms d’armes dans des titres de quêtes et de chasses etc…

On espère que les joueurs seront attentifs à tous ces petits détails !

Nous remercions Julien Bourgeois pour son temps et ses réponses. Astria Ascending est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, avec une version boite que vous pouvez déjà retrouver dans les commerces. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.