Astral Ascent va démarrer son accès anticipé dès le 12 avril

Vous l’avez peut-être souvent aperçu lors de nos AG French Direct, Astral Ascent est le prochain jeu développé par Hibernian Workshop, et le titre fait parler de lui depuis un moment déjà, surtout après avoir réussi avec succès sa campagne Kickstarter. Après avoir fait miroité les joueurs et joueuses avec des images de gameplay, le titre va enfin sortir en accès anticipé, et bonne nouvelle, c’est pour très bientôt.

La chasse aux Zodiaques commence

Astral Ascent will release on Early Access on April 12! 🌟 Wishlist on Steam ✧ https://t.co/h51ooOFjAt ・゚ Meet the Zodiacs, make new friends and fight your way out of the Garden in 12 days! pic.twitter.com/PHv8RI9IEH — Astral Ascent – Early Access on April 12 (@HibernianWS) March 31, 2022

On apprend donc que Astral Ascent va débuter son accès anticipé dès le 12 avril prochain, et un petit teaser vient accompagner cette annonce histoire de faire grimper encore plus le niveau d’impatience.

Pour cette sortie en early access, tous les dialogues seront doublés en anglais, avec un New Game Plus qui ajoute des paliers de difficulté, histoire de patienter jusqu’à l’intégration de tous les Zodiaques au fur et à mesure que l’équipe continue de travailler sur le jeu.

Cet accès anticipé sera disponible sur la page Steam du jeu. N’hésitez pas à consulter notre dernière preview du jeu pour en apprendre plus.